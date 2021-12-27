Вакцинация против коронавирусной болезни в ЕС началась ровно год назад.

В странах Евросоюза почти 80% взрослого населения привитые от COVID-19.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн.

"Год назад в этот день по всей Европе началась вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. В настоящее время вакцинированы более 78% взрослого населения ЕС", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен также высказала благодарность медикам и представителям других профессий, которые во время пандемии обеспечивали безопасность граждан и общества.

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Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам до конца 2021 года вакцинировать обеими дозами 40% взрослого населения, а к середине следующего - 70%.

13 декабря Украина преодолела показатель в 40% вакцинированных среди взрослого населения.

Раньше ВОЗ призвала людей отменить некоторые из своих планов на новогодние праздники, чтобы защитить здоровье, поскольку новый штамм коронавируса Омикрон стремительно распространяется по всему миру.

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