В странах Евросоюза почти 80% взрослого населения привитые от COVID-19.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн.
"Год назад в этот день по всей Европе началась вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. В настоящее время вакцинированы более 78% взрослого населения ЕС", - сказала она.
Урсула фон дер Ляйен также высказала благодарность медикам и представителям других профессий, которые во время пандемии обеспечивали безопасность граждан и общества.
Читайте такжеВ Австралии зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса "Омикрон"
Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам до конца 2021 года вакцинировать обеими дозами 40% взрослого населения, а к середине следующего - 70%.
13 декабря Украина преодолела показатель в 40% вакцинированных среди взрослого населения.
Раньше ВОЗ призвала людей отменить некоторые из своих планов на новогодние праздники, чтобы защитить здоровье, поскольку новый штамм коронавируса Омикрон стремительно распространяется по всему миру.