Гебрейесус убежден, что мировому сообществу необходим новый финансовый механизм для борьбы с пандемиями.

В будущем может появиться новый вирус, который не удастся сдержать.

Об этом заявл гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. В связи с этим он призвал усилить ВОЗ.

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Во время встречи министров здравоохранения и финансов стран G20 Гебрейесус призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса, чтобы подготовиться к другим возможным пандемиям.

"С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать", - заявил он.

Гебрейесус убежден, что мировому сообществу необходим, в частности, новый финансовый механизм для борьбы с пандемиями. Он также предложил создать совет по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения, передает РИА Новости.

Коронавирус в мире

Коронавирус начал распространяться с конца 2019 года, первые случаи заражения были зафиксированы в Китае. В марте 2020 года ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире.

Всемирная организация ставит целью привить от коронавируса 70% населения мира к середине 2022 года. ВОЗ выступает против введения паспортов вакцинации, считая их дискриминационной мерой.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая