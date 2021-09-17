Ранее власти страны приняли закон, вводящий обязательную вакцинацию всех медицинских работников.

Во Франции 3 тысячи непривитых против COVID-19 медиков отстранили от работы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В частности, в одну из больниц Ниццы не пустили 400 медработников. А в медицинском учреждении города Монтелимар отстранили всех анестезиологов, поэтому там пришлось откладывать плановые операции.

Обязательная вакцинация медиков во Франции

Ранее во Франции приняли закон, который вводит специальные санитарные пропуска для поездок внутри страны и посещения ресторанов, а также обязательную вакцинацию всех медицинских работников.

Всего это 2,5 млн жителей, среди которых непривитых около 300 тысяч.

Нововведения вызвали протесты в стране. Некоторые медики даже объявляли голодовку. Однако французские власти уверены, что большинство медицинских работников все равно согласится на вакцинацию.

Читайте такжеВ ВОЗ заявили, что искоренить коронавирус не удастся из-за его постоянной мутацииМежду тем Италия первой в Европе с 15 октября вводит обязательную вакцинацию для работников всех профессий. Чтобы попасть на фабрики, в офисы, профессиональные студии и любые другие рабочие места людям необходимо иметь "зеленые пропуска": государственные и коммерческие компании будут назначать ответственного за их проверку. Работников без пропусков планируют штрафовать, но не увольнять.

Ранее УНИАН сообщал, что посетителя одной из итальянских пиццерий оштрафовали на 400 евро. Все потому, что он ел в заведении, не имея COVID-паспорта.

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Автор: Катерина Комолова