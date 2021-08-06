В ВОЗ напомнили, что более 80% вакцины от коронавируса "ушло в страны с высокими и средними доходами".

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир вступил в "период реальной опасности". Много достижений в борьбе с COVID-19 сегодня "подвергаются эрозии".

Как подчеркнул Гебрейесус во время брифинга, распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также "неравноправной вакцинацией", пишет РБК-Украина.

Он напомнил, что более 80% вакцины от коронавируса "ушло в страны с высокими и средними доходами".

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"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии", - отметил он.

По словам главы организации, обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения людей средств лечения.

Ранее глава ВОЗ призвал установить мораторий на бустерные дозы вакцин от коронавируса до конца сентября текущего года. По его мнению, это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем привития.

Коронавирус в мире: что известно

Автор: Виктория Гордиенко