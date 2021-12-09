Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может оказать влияние на всю пандемию.
Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адан Гебреесус, передает ТСН. "Некоторые характеристики "Омикрона", в частности, глобальное распространение и большое количество мутаций, указывают на то, что он может серьезно повлиять на ход пандемии", - заявил он.
Гендиректор ВОЗ также отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, о каком именно влиянии говорится. Специалисты фиксируют увеличение заразности вируса. В то же время ранее сообщалось, что есть данные, указывающие на то, что "Омикрон" вызывает более легкую форму коронавируса, чем штамм "Дельта". Однако в ВОЗ говорят, что делать определенные выводы еще рано.
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Как сообщал УНИАН, 7 декабря в ВОЗ сообщили, что новый вариант COVID-19 "Омикрон" зафиксирован на территории 57 стран мира. В то же время, по даным Минздрава, по состоянию на 9 декабря в Украине не зафиксировано ни одного случая "Омикрона".
Справка УНИАН. Новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября.
ВОЗ назвала новый штамм коронавирус греческой буквой "Омикрон".
"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отметили в ВОЗ.
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