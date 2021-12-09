Гендиректор ВОЗ также отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, о каком именно влиянии говорится. Специалисты фиксируют увеличение заразности вируса.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может оказать влияние на всю пандемию.

Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адан Гебреесус, передает ТСН. "Некоторые характеристики "Омикрона", в частности, глобальное распространение и большое количество мутаций, указывают на то, что он может серьезно повлиять на ход пандемии", - заявил он.

Гендиректор ВОЗ также отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, о каком именно влиянии говорится. Специалисты фиксируют увеличение заразности вируса. В то же время ранее сообщалось, что есть данные, указывающие на то, что "Омикрон" вызывает более легкую форму коронавируса, чем штамм "Дельта". Однако в ВОЗ говорят, что делать определенные выводы еще рано.

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Как сообщал УНИАН, 7 декабря в ВОЗ сообщили, что новый вариант COVID-19 "Омикрон" зафиксирован на территории 57 стран мира. В то же время, по даным Минздрава, по состоянию на 9 декабря в Украине не зафиксировано ни одного случая "Омикрона".

Справка УНИАН. Новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября.

ВОЗ назвала новый штамм коронавирус греческой буквой "Омикрон".

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отметили в ВОЗ.

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Автор: Ирина Погорелая