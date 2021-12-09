Сейчас все образцы, свидетельствующие о нетипичное течение болезни, в частности у тех людей, которые вернулись из-за границы или проживают в районах, где наблюдается значительный всплеск заболевания, подлежат тщательному исследованию.

По состоянию на четверг, 9 декабря, в Украине не выявлено случаев заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга.

"По состоянию на 9 декабря случаев заболевания указанным штаммом не выявлено. В то же время, подчеркиваю, что украинские лаборатории используют ПЦР-системы, чувствительность которых не должна быть снижена при выявлении коронавирусной болезни, даже к новым штаммам, в том числе и к "Омикрону", - сказал он.

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По словам Кузина, в настоящее время все образцы, свидетельствующие о нетипичном течении болезни, в частности у тех людей, которые вернулись из-за границы или проживают в районах, где наблюдается значительный всплеск заболевания, подлежат тщательному исследованию.

Он добавил, что пока все образцы свидетельствуют лишь о том, что в каждом регионе распространяется штамм коронавируса "Дельта".

Как сообщал УНИАН, с 3 декабря в Украину запрещен въезд иностранцев из ряда африканских стран, где обнаружен штамм "Омикрон".

В частности, с 00:00 3 декабря запрещено пересечение границы иностранцам и лицам без гражданства, которые провели в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Есватини, Республике Мозамбик и Республике Малави более 7 дней в течение последних 14-ти.

В то же время, обязательную самоизоляцию, обсервацию должны пройти граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые прибывают в Украину из указанных выше стран и находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

Справка УНИАН. Новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавирус греческой буквой "Омикрон".

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отметили в ВОЗ.

Автор: Леся Лещенко