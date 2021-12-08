Снимок зараженной "Омикроном" клетки был сделано с помощью электронного микроскопа.

Университет Гонконга опубликовал изображение штамма коронавируса "Омикрон".

Оно было сделано с помощью электронного микроскопа. Как пояснили ученые, на снимке показывается повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы.

Новый штамм коронавируса "Омикрон"

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября.

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ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

4 декабря во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал пока ни одного случая смерти почти в 40 странах, где он был обнаружен.

Автор: Ирина Погорелая