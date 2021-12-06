Цена такого теста будет колебаться в пределах 11-14 долларов за одну единицу.

В Сингапуре биотехнологическая компания выпустила ПЦР-тест, который может определять новый штамм коронавируса "Омикрон".

Как сообщают изобретатели, набор реагентов для полимеразной цепной реакции способен выявить именно новый вариант коронавируса, помня все предыдущие, пишет The Straits Times.

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По информации издания, пациент с помощью этого ПЦР-теста сможет получить один из трех результатов:

положительный на COVID-19 и положительный результат "Омикрон";

положительный на COVID-19 и отрицательный на "Омикрон";

отрицательный как на COVID-19, так и на "Омикрон".

Отмечается, что набор реагентов для ПЦР требует дополнительного этапа секвенирования генов для подтверждения конкретного варианта ("Омикрона"). А это будет занимать дополнительно день, в отличие от других типов ПЦР-тестов.

Цена такого теста будет колебаться в пределах 11-14 долларов за одну единицу.

Сейчас компания начинает массовое производство тестов.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщали, что новый штамм Омикрон имеет большое количество мутаций, некоторые из них вызывают беспокойство. А ПЦР-тест не выявляет ни один из генов нового штамма.

Мутация коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко