Ольга Голубовская подчеркнула, что все штаммы коронавируса могут вызывать тяжелые формы болезни или смерть.

Пока неизвестно, является ли новый штамм коронавируса "Омикрон" более заразным по сравнению с другими вариантами, включая "Дельту", и вызывает ли он более тяжелое течение заболевания.

Об этом известная украинская врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила на странице в Facebook.

"Число инфицированных в Южной Африке возросло, но эпидемиологические расследования выясняют, связано ли это с Omicron или другими факторами... В Южной Африке растет число госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, и не только вариантом Омикроном", - написала Голубовская.

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Также, по ее словам, пока нет данных о том, насколько симптомы "Омикрона" отличаются от симптомов при заболевании другими штаммами коронавируса.

"Для понимания степени тяжести болезни, вызванной этим вариантом, потребуется от нескольких дней до нескольких недель", - отметила инфекционист.

При этом Голубовская подчеркнула, что все варианты SARS-CoV-2, включая штамм "Дельта", могут вызывать тяжелые формы болезни или смерть.

"Предварительные данные свидетельствуют о том, что может быть повышенный риск повторного заражения вариантом Омикрон, но информация ограничена. Эффективность вакцин от этого варианта неизвестна (пока)", - добавила эксперт.

Также она отметила, что широко используемые тесты ПЦР выявляют новый штамм коронавируса, а эффективность экспресс-тестов изучается. А кортикостероиды и блокаторы рецепторов IL6 по-прежнему будут эффективны для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19.

"Какой бы ни был вариант, принципы терапии COVID-19 остаются прежними: ранняя противовирусная терапия, ранняя госпитализация при прогрессировании болезни и только тогда быстрое и своевременное назначение ГКС и других иммуномодуляторов. Просто удивительно, как игнорируется ранее лечение, я не помню ни одного другого инфекционного заболевания, которое мы начинаем лечить уже тогда, когда есть осложнения", - добавила Голубовская.

Новый штамм коронавируса: Омикрон

Как сообщал УНИАН, впервые новый штамм B.1.1.529 обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, вызывающими беспокойство", - отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

В связи с новым штаммом некоторые страны начали закрывать границы для путешественников из других стран, преимущественно африканских. К примеру, Израиль закрыл свои границы для неграждан на две недели с 28 ноября.

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Автор: Александр Топчий