Вакцина Pfizer разработана немецкой биотехнологической компанией BioNTech / фото REUTERS
Европейская комиссия одобрила использование вакцины BioNTech/ Pfizer для детей от 12 до 15 лет.
Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в Twitter.
Теперь государства-члены Европейского союза могут начать вакцинировать от коронавируса подростков.
"Сегодня Еврокомиссия принимает решение об одобрении использования вакцины BioNTech/Pfizer против COVID-19 для детей 12-15 лет. Чтобы положить конец кризису, важна каждая доза", - написала она.
https://twitter.com/SKyriakidesEU/status/1399384447993233416
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