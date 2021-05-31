Государства-члены ЕС могут начать вакцинировать подростков.

Европейская комиссия одобрила использование вакцины BioNTech/ Pfizer для детей от 12 до 15 лет.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в Twitter.

Теперь государства-члены Европейского союза могут начать вакцинировать от коронавируса подростков.

"Сегодня Еврокомиссия принимает решение об одобрении использования вакцины BioNTech/Pfizer против COVID-19 для детей 12-15 лет. Чтобы положить конец кризису, важна каждая доза", - написала она.

https://twitter.com/SKyriakidesEU/status/1399384447993233416

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская