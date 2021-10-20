Ученые заявили, что данные "подчеркивают важность вакцинации для защиты молодежи США от тяжелого течения COVID-19".

В США Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) выяснили, что вакцина Pfizer на 93% эффективна для предотвращения COVID-госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Изучались данные 179 пациентов из 19 детских больниц, пишет The Guardian.

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Согласно новому исследованию CDC, которое проводилось в период с июня по сентябрь 2021 года, когда штамм Delta был наиболее распространенным, 97% участников исследования не были вакцинированы. Из них около 16% нуждались в аппаратах жизнеобеспечения.

Ученые заявили, что данные "подчеркивают важность вакцинации для защиты молодежи США от тяжелого течения COVID-19".

Как сообщал УНИАН, вакцина Pfizer уже разрешена детям в возрасте от 12 лет, но компания подала заявку на допуск препарата для прививок детям от 5 до 11 лет.

Вакцинация от коронавируса: что стоит знать

Отметим, в Украине записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виктория Гордиенко