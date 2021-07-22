В то же время одна доза Pfizer была эффективна на 36%, а AstraZeneca – около 30%

Две дозы вакцин от коронавируса Pfizer и AstraZeneca так же эффективны против опасного штамма "Delta", как и против доминирующего варианта "Alpha".

Об этом говорится в новом исследовании, пишет Reuters.

При этом ученые отмечают, что одной дозы препарата недостаточно для высокой защиты.

Исследование подтверждает опубликованные в мае выводы Минздрава Британии об эффективности Pfizer и Oxford-AstraZeneca.

Читайте такжеШтамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим - ВОЗДве дозы Pfizer на 88% эффективны для предотвращения симптоматического заболевания, вызванного штаммом "Delta", по сравнению с 93,7% защитой от "Alpha".

Две инъекции AstraZeneca были эффективны против "Delta" на 67% по сравнению с 60%, о которых говорилось ранее, и на 74,5% против "Alpha" по сравнению с начальной оценкой в 66%.

По данным Израиля, эффективность вакцины Pfizer от симптоматического заболевания ниже, хотя защита от тяжелого протекания инфекции остается высоким.

В то же время одна доза Pfizer была эффективна на 36%, а AstraZeneca – около 30%.

За 20 дней июля в Украине сделали больше прививок от COVID-19, чем за весь июнь – более 1,6 млн.

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее и американской компании Moderna.

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Автор: Яна Ставская