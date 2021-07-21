Против COVID-19 уже полностью иммунизированы более 1 млн 501,2 тыс. украинцев.

За 20 дней июля в Украине сделали больше прививок от COVID-19, чем за весь июнь - более 1,6 млн.

Об этом сообщает Министерство Здравоохранения.

За сутки 20 июля 100 тыс. 003 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 60 тыс. 587 людей, полностью иммунизированы - 39 тыс. 416 человек.

Читайте такжеИнтервал между первой и второй дозой CoronaVac могут сократить - МОЗ

Прививки делали 654 мобильные бригады по иммунизации, в 1 тыс. 830 прививочных пунктах и в 69 центрах вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 2 млн 778 тыс. 375 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 1 млн 501 тыс. 291 человек.

Вакцинация в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и американской компании Moderna.

Сегодня, 21 июля, в Украине начинается пятый этап вакцинации от COVID-19 для всех желающих: все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку от коронавирусной болезни.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева