13 июля в столице открыли онлайн-запись на прививки вакциной Pfizer.

18 июля в Киеве в МВЦ люди выстроились в очереди, чтобы вакцинироваться от коронавируса препаратом Pfizer.

Читайте такжеДо конца июля в Украину запланирована поставка более 8 миллионов доз вакцин от COVID-19 - ШмыгальКак пишет "Обозреватель" в очереди на вакцинацию при входе в Международный выставочный центр не обошлось без конфликтов и толкотни.

Журналисты отмечают, что недопонимание начиналось между людьми, которые стояли в живой очереди и теми, кто пришел на прививку по записи. Стычки между горожанами разрешали представители "Муниципальной стражи".

При этом, добавляет "Обозреватель", с другой стороны есть отдельный свободный вход для желающих привиться китайской вакциной Coronavac, но людей там было немного.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Минздраве сообщили, что вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Ранее отмечалось, что все желающие прививаться вакциной от Pfizer должны быть записаны через helsi.me. В порядке "живой" очереди этой вакциной не прививают.

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Автор: Ольга Робейко