В стране возобновят работу все магазины розничной торговли и рестораны, хоть и с определенными ограничениями.

Правительство Чехии решило ослабить введенные ранее строгие карантинные ограничения в связи с существенным улучшением ситуации с эпидемией COVID-19.

Как сообщает Irozhlas.cz власти снизили уровень эпидемиологической опасности с четвертого на третий.

Читайте такжеИрландия ослабляет карантин - на работу могут вернуться до 150 тысяч гражданУже с четверга, 3 декабря, разрешается работа ресторанов и заведений общественного питания в ограниченном режиме. Также вновь откроются все магазины розничной торговли.

Со следующей недели отменят комендантский час, ныне действующий с 23:00 до 5:00. Также увеличивается допустимое количество людей для собраний на открытом воздухе - с 6 до 50 человек. В помещениях можно будет собираться группами до 10 человек.

Музеи и галереи смогут работать с ограничениями, но театры и кинотеатры будут оставаться закрытыми. Так же с ограничениями заработают спортзалы и фитнес-центры.

Коронавирус в Чехии: что известно

Власти Чехии намерены бесплатно протестировать граждан к Рождеству на наличие заболевания COVID-19.

В то же время студентов-медиков начали привлекать к лечению больных на коронавирус.

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Автор: Алина Вишневская