Добровольное бесплатное тестирование будет частью стратегического плана Минздрава Чехии.

Граждане Чехии смогут бесплатно протестироваться к Рождеству на COVID-19.

Такое предложение намерен выдвинуть премьер-министр Андрей Бабиш, сообщает Reuters.

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Чехия – одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. Однако в последнее время прирост суточных инфицированных уменьшается, и правительство несколько ослабило карантин.

Страна начала использовать целевое тестирование на антигены, более быстрое с точки зрения логистики, чем стандартные ПЦР-тесты.

"Я очень хотел бы, чтобы мы справились с этой задачей, чтобы позволить всем гражданам, по меньшей мере, за неделю или 10 дней до Рождества бесплатно пройти тесты на антигены", – заявил Бабиш.

Он говорит, что добровольное бесплатное тестирование будет частью стратегического плана министерства здравоохранения.

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Автор: Яна Ставская