Граждане Чехии смогут бесплатно протестироваться к Рождеству на COVID-19.
Такое предложение намерен выдвинуть премьер-министр Андрей Бабиш, сообщает Reuters.
Читайте такжеВ ВОЗ предостерегли от ослабления карантина на Рождество, но признали минусы полного локдауна
Чехия – одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. Однако в последнее время прирост суточных инфицированных уменьшается, и правительство несколько ослабило карантин.
Страна начала использовать целевое тестирование на антигены, более быстрое с точки зрения логистики, чем стандартные ПЦР-тесты.
"Я очень хотел бы, чтобы мы справились с этой задачей, чтобы позволить всем гражданам, по меньшей мере, за неделю или 10 дней до Рождества бесплатно пройти тесты на антигены", – заявил Бабиш.
Он говорит, что добровольное бесплатное тестирование будет частью стратегического плана министерства здравоохранения.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какая при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаления легких при коронавирусе
- Исчез нюх - верный симптом коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram