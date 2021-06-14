Это значит, что ограничения по заполняемости спортзалов, пабов и кинотеатров останутся в силе, а ночные клубы и концертные площадки не откроют.

В Великобритании члены кабинета министров приняли решение отложить отмену правил социального дистанцирования еще на четыре недели. Изначально на 21 июня планировалась полная отмена антивирусных ограничений.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции.

Это значит, что ограничения по заполняемости спортзалов, пабов и кинотеатров останутся в силе, а ночные клубы и концертные площадки не откроют.

Впрочем, решение еще предстоит провести через нижнюю палату парламента. Некоторые депутаты могут не одобрить продление локдауна.

Читайте такжеВ Британии утверждают, что вакцинация от COVID-19 уменьшает риск госпитализации из-за индийского штамма на 93%21 июня Англия должна была перейти на последний, четвертый уровень отмены локдауна. Он предполагает полную отмену действующих ограничений, в том числе на встречи людей, живущих в разных домах, и на походы в гости, передает Би-би-си.

Однако некоторые ученые призывали отложить выход из локдауна, чтобы на фоне роста случаев заражения "индийским" вариантом коронавируса (вариант Дельта) успело привиться как можно больше людей.

По мнению профессора эпидемиологии инфекционных заболеваний Эдинбургского университета Марка Вулхауса, у введенной отсрочки есть два основных преимущества.

"Во-первых, - полагает профессор, - за это время удастся повысить долю взрослых британцев, получивших обе дозы вакцины, а это важный фактор, поскольку вторая доза значительно повышает уровень защиты от Дельта-варианта".

Во-вторых, по мнению Вулхауса, отсрочка позволит лучше понять, насколько опасен Дельта-вариант: способен ли он создать серьезную проблему для системы здравоохранения, выдержит ли она вообще.

"Нужно понимать, - подчеркивает эксперт, - что большое число заражений (в основном молодых людей, которые еще не были привиты) неизбежно затронет и наиболее уязвимые группы - даже среди уже вакцинированных, поскольку, хотя прививка и дает высокий уровень защиты, она все же не гарантирует 100-процентного иммунитета".

В свою очередь, профессор психиатрии Королевского колледжа Лондона сэр Саймон Уэссели говорит, что как эпидемиолог, он вынужден согласиться: выбора у властей практически не было.

"Как психиатр, я не думаю, что месячное продление окажет столь же негативное влияние на психическое здоровье населения, как большие локдауны, - говорит сэр Саймон Уэссели. - Жесткие ограничения на социальные контакты и живое общение стали одним из худших решений властей в ходе борьбы с пандемией, поскольку людей фактически лишили основного способа, позволяющего нам справиться с угрозой, стрессом и опасностью - и это тогда, когда именно это было нам жизненно необходимо".

Утром в понедельник заместитель министра здравоохранения Эдвард Аргар говорил о росте числа заражений "индийским" вариантом и числа госпитализированных в Великобритании.

Самые тяжелые случаи - это люди, которые не привились или получили только одну дозу вакцины, сказал Аргар. Он считает, что за дополнительные четыре недели можно привить около 10 млн человек.

Свадьбы и ночная жизнь городов - это то, что сильнее всего пострадает от продления локдауна. По оценке профильного профсоюза, отменить могут около 50 тыс. свадеб, запланированных на месяц после 21 июня.

Ночные клубы потратили миллионы фунтов на подготовку к открытию, и теперь ассоциация их владельцев планирует оспорить в суде право продлить локдаун.

По оценке организации UKHospitality, пабы, бары и рестораны в Англии из-за продления локдауна на месяц потеряют в в результате около 3 млрд фунтов.

Коронавирус в Великобритании: последние данные

В воскресенье в Британии было зарегистрировано около 7500 новых заражений, а также восемь смертей у пациентов, у которых был диагностирован коронавирус в предыдущие 28 дней.

Среднее количество заражений за неделю по сравнению с прошлой неделей выросло на 49%.

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Автор: Ирина Погорелая