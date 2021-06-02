Страна готовится с 21 июня окончательно отменить локдаун, хотя экспертов беспокоит некоторый рост числа заражений.

В понедельник в Британии впервые с начала пандемии в марте 2020 года не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.

Между тем, страна готовится с 21 июня окончательно отменить локдаун, хотя экспертов беспокоит некоторый рост числа заражений.

Согласно опубликованным во вторник данным, за предыдущий день в стране не умер никто из тех, у кого диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен в предыдущие 28 дней (таков в Британии критерий, по которому определяют, умер ли человек в результате заболевания ковидом).

Новых заражений на всю страну было зарегистрировано 3165. Днем ранее их было 3383, неделю назад - 2493. За последнюю неделю в Британии от ковида умерли 43 человека.

Читайте такжеУченые выяснили, что "британский" штамм коронавируса не смертельнее другихОднако, специалисты напоминают, что в выходные данные нередко запаздывают и бывают неполными - а этот понедельник в Британии был выходным днем, передает Би-би-си.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что первый за время пандемии день с нулевым количеством смертей - это результат успешной прививочной кампании.

"Но, несмотря на эти несомненно хорошие новости, мы еще не победили вирус, число заражений растет, так что, пожалуйста, не забывайте: руки, лицо, дистанция, проветривать помещение и, конечно же, сделайте обе прививки", - сказал министр Хэнкок.

Прививочная кампания идет в Британии заметно быстрее, чем в большинстве других стран. Оба укола вакцины от коронавируса получила уже почти половина взрослого населения - 25,7 млн человек. По меньшей мере одну прививку сделали уже 39,5 млн человек - это около 75% взрослого населения.

Однако такие специалисты, как, например, консультант правительства, профессор Адам Финн предостерегают, что битва с коронавирусом еще не закончена, поскольку непривитых еще довольно много, и призывают отложить отмену последних ограничительных мер, намеченную на 21 июня.

Эксперты говорят, что в Британии начинается третья волна пандемии - хотя пока число заражений в десятки раз, а число смертей - в сотни раз меньше, чем на январском пике.

Пресс-служба правительства говорит, что премьер-министр Борис Джонсон пока не видит причин откладывать окончательную отмену локдауна. Официальное решение об этом правительство планирует принять 14 июня. Правда, это решение будет касаться только Англии: автономные власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии вводят и отменяют ограничения по своему усмотрению.

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Автор: Ирина Погорелая