Внутри страны считают, что шансов принять соответствующий закон нет.

Правительство Великобритании откажется от идеи требовать так называемые паспорта вакцинации у посетителей массовых мероприятий на территории страны.

Как ожидалось, документы станут обязательными для участия в футбольных матчах, концертах, фестивалях и деловых конференциях.

По данным издания The Daily Telegraph, официальные лица, рассматривающие вопрос о применении "сертификатов вакцинации" внутри страны, считают, что шансов принять соответствующий закон нет. В частности, собеседник издания назвал законопроект "мертвым", передает interfax.

Отмечается, что критики этой инициативы считают неэтичным заставлять людей предъявлять доказательства своего медицинского статуса на общественных мероприятиях.

Читайте такжеВ Великобритании могут ввести "ковидные паспорта" - СМИ

Использование "COVID-паспортов" одобрили для поездок за границу, поскольку некоторые страны требуют их для въезда, но вопрос об использовании подобных документов в Великобритании оказался более острым.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая