Производитель заявил, что бустерная доза его препарата значительно повышает уровень антител против нового штамма коронавируса.

Фармацевтическая компания AstraZeneca заявиа, что третья, или бустерная доза ее вакцины против COVID-19 под названием Vaxzevria "значительно" повышает уровень антител против варианта "Омикрон".

"Vaxzevria значительно повысила уровень антител против варианта "Омикрон" SARS-CoV-2 (B.1.1.529) после третьей дозы бустера", – говорится в заявлении компании со ссылкой на исследование, передает радио Свобода.

По выводам AstraZeneca, третья доза ее препарата нейтрализует вариант "Омикрон" до уровня, сопоставимого с тем, которого достигает вторая доза по варианту "Дельта".

Уровни нейтрализующих антител также, как утверждается, были выше при бустерной вакцинации, чем у людей, которые ранее были инфицированы и выздоровели от COVID-19 естественным путем.

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Исследование проводилось Оксфордским университетом, который помог AstraZeneca разработать вакцину в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что спешка богатых стран с введением бустерных доз усугубляет неравенство в доступе к вакцинам, что продлевает пандемию.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус настаивал на том, что приоритетом должно оставаться равномерное распределение вакцин от коронавируса, а не предоставление дополнительных доз уже вакцинированным.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.