Африканское бюро ВОЗ заявило, что лишь 10% из 54 стран африканского региона достигнут 40-процентного показателя вакцинации к концу года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что для обеспечения населения мира вакцинами и лекарствами от COVID-19 до сентября 2022 года нужны $23,4 млрд.

"Если бы $6,8 млрд доз вакцины, введенные до сих пор во всем мире, были распределены справедливо, мы достигли бы нашей цели в 40% к настоящему времени в каждой стране", – заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Африканское бюро ВОЗ заявило, что только 10% из 54 стран африканского региона достигнут 40-процентного целевого показателя к концу года, если не будут приняты дополнительные меры.

Группа из 100 бывших руководителей стран и министров правительств призвала нынешних лидеров "Группы двадцати" использовать саммит в Риме, который должен состояться в эти выходные, чтобы договориться о том, как передать излишки вакцины странам с низким уровнем дохода.

В письме к премьер-министру Италии Марио Драги они отмечают, что к концу месяца США, Евросоюз, Великобритания и Канада накопят 240 млн неиспользованных вакцин, которые могли бы быть немедленно доставлены в страны, которые больше в них нуждаются, передает Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, перед этим Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что мир рискует потерять трудно добытые успехи в борьбе с пандемией коронавируса из-за крайне заразного штамма "Дельта".

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая