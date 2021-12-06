Ученая призвала к осторожности и соблюдению необходимых мер для замедления распространения новой мутации коронавируса.

Профессор Сара Гилберт заявила, что будущая новая пандемия может быть еще более смертоносной, чем нынешняя, вызванная распространением коронавируса SARS-CoV-2. Также она добавила, что пандемия COVID-19, унесшая жизни более 5 миллионов человек во всем мире, еще далека от завершения.

Об этом одна из создателей вакцины Oxford-AstraZeneca рассказала, выступая на 44-й лекции в память Ричарда Димблби, сообщает The Guardian.

Гилберт отметила, что, несмотря на разрушительный характер двухлетней пандемии, которая уже заразила более 265 миллионов человек, следующая может быть более заразной и унести еще больше жизней.

Читайте такжеБоятся вакцин из РФ и умирают дома: что известно о ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе"Это не последний раз, когда вирус угрожает нашей жизни и средствам к существованию", — сказала она. "По правде говоря, следующий может быть хуже. Он может быть более заразным, или более смертельным, или и тем и другим".

Гилберт высказалась также и о новой мутации коронавируса, которую недавно обнаружили в африканских странах. Она отметила, что новый вариант содержит мутации, которые увеличивают способность вируса к распространению, и что антитела, вызванные вакцинацией или предыдущими инфекциями, могут быть менее эффективными для предотвращения заражения "Омикроном". Однако профессор также отметила, что снижение защиты от инфекции "необязательно означает снижение защиты от тяжелых болезней и смерти".

"Пока мы не узнаем больше, мы должны проявлять осторожность и принимать меры, чтобы замедлить распространение этого нового варианта", — подчеркнула Гилберт.

Напомним, в Украине от COVID-19 полностью вакцинировано уже 38% взрослого населения. Однако, несмотря на то, что в Украине четвертую неделю продолжается спад заболеваемости COVID-19, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, эпидемия коронавирусной болезни еще не завершилась.

Кроме того, он напомнил, что с сегодняшнего дня начали действовать новые карантинные правила, в частности для посещения общественных заведений, театров, кино, кафе, ресторанов, спортзалов, гостиниц и тому подобное.

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Автор: Екатерина Малюга