В Японии разрешили КИ в терапии плюрипотентными стволовыми клетками

Уже в ближайшее время новый способ лечения будет проверен на первом пациенте, пишет журнал Nature. Всего в пилотном проекте примут участие 6 человек.

В отличие от эмбриональных стволовых клеток, плюрипотентные стволовые клетки можно получить из клеток взрослого человека, то есть пациентам будут имплантироваться собственные клетки, прошедшие специальную обработку.

В рамках подготовки к КИ ведущий исследователь Масайо Такахаси (Masayo Takahashi) взяла образцы кожи у пациентов, страдающих возрастной макулярной дегенерацией. Клетки затем были превращены в ИПСК, способные развиться в клетки пигментного эпителия сетчатки. В итоге получившиеся клетки будут имплантированы в поврежденную сетчатку. Ожидается, что ИПСК восстановят поврежденную поверхность и предотвратят развитие слепоты.

В доклинических испытаниях новый метод показал свою безопасность. Как свидетельствуют результаты, лабораторно полученные имплантаты не вызывали отторжения и не имели канцерогенного эффекта.

remedium.ru