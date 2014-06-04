Roche приступает к разработке инновационных антибиотиков

Когда-то Roche вывела на рынок несколько препаратов из группы пенициллинов, но в конце 90-х прекратила разработки в этой области. Теперь Roche снова делает ставку на борьбу с бактериями: в конце прошлого года стало известно о приобретении Roche прав на экспериментальный антибиотик POL7080, разработанный для борьбы с резистентной синегнойной палочкой. Ранее в этом году Roche также заключила соглашения с британской Discuva и американской Spero Therapeutics о совместной разработке антибиотиков.

Несмотря на огромную потребность в новых антибактериальных препаратах, крупнейшие фармпроизводители сокращают инвестиции в их разработку. Так, Eli Lilly и Pfizer Inc переключились на исследования лекарственных препаратов против хронических и онкологических заболеваний. Наиболее крупным игроком на рынке антибиотиков считается AstraZeneca, однако и она недавно заявила об уменьшении финансирования разработки противомикробных ЛС.

Международные эксперты предупреждают, что лекарственная устойчивость является одной из самых серьезных угроз здоровью мирового сообщества. К примеру, в США ежегодно 2 млн людей заболевают инфекциями, вызванными резистентными к антибиотикам бактериями, при этом 23 тыс. случаев заканчиваются летальным исходом.

remedium.ru