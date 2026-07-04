Почему живот начинает расти с возрастом: ученые наконец-то нашли ответ

Исследование показало, что с возрастом в организме появляется новый тип клеток, который ускоряет образование жировой ткани в области живота.

Международная группа исследователей обнаружила механизм, который может объяснить, почему с возрастом организм начинает активнее накапливать жир в области живота. Ученые открыли новый тип стволовых клеток, которые с годами производят все больше жировых клеток. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science, передает RMF24.

Исследователи из Медицинского центра City of Hope и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучали белую жировую ткань и клетки-предшественники адипоцитов – клетки, которые могут превращаться в зрелые жировые клетки.

В ходе эксперимента они пересадили такие клетки от молодых и пожилых мышей молодым животным.

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Оказалось, что клетки, полученные от пожилых мышей, образовывали значительно больше новых жировых клеток. Зато клетки от молодых животных оставались менее активными даже после пересадки пожилым мышам.

По словам авторов, это свидетельствует о том, что с возрастом сами клетки изменяются и приобретают большую способность накапливать жир.

Новый тип клеток

Чтобы понять механизм этого процесса, ученые проанализировали активность генов отдельных клеток. Они установили, что с возрастом часть клеток-предшественников превращается в ранее неизвестный тип клеток, получивший название CP-A.

Именно эти клетки оказались особенно склонными к образованию новых жировых клеток. Исследователи также установили, что важную роль в этом процессе играет рецептор LIFR, участвующий в межклеточной передаче сигналов.

Подобный механизм обнаружили и у людей

На заключительном этапе работы ученые проанализировали образцы жировой ткани людей разного возраста.

Они обнаружили, что у людей среднего возраста также есть клетки, очень похожие на CP-A, причем их значительно больше, чем у молодых людей. Кроме того, они так же активно образуют новые жировые клетки.

По мнению авторов исследования, это открытие может помочь в разработке новых методов борьбы с возрастным абдоминальным ожирением.

Если ученым удастся научиться подавлять активность клеток CP-A или удалять их из жировой ткани, в будущем это может стать основой для новых способов профилактики и лечения накопления жира в области живота.

Исследователи напоминают, что избыток жира вокруг талии связан с повышенным риском развития сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ.

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