Заболевания людей вызваны изменением климата

Одной из главных причин распространения многочисленных заболеваний среди людей является быстрое изменение климата Земли. Такой вывод сделали в организации National Climate Assessment, пишет likar.info.

По оценкам экологов, не только человечество, но и сама планета болеет. С высокой скоростью меняется состав атмосферы. В ней содержится около 80 тыс. химических веществ и углекислый газ в огромном количестве. Из-за этого воздух нагревается, а водоемы высыхают. В свою очередь, проблемы с экологией сказываются на здоровье людей в краткосрочной и в долгосрочной перспективе.

Горячий воздух способствует размножению плесени, грибков, росту числа аллергенов, а жара приводит к тепловым ударам и обезвоживанию. Особенно чувствительны к этим изменениям дети и пожилые люди.