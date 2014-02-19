Люди толстеют из-за холода, считают британские ученые

В ходе последних исследований британские ученые сделали вывод, что причиной ожирения может стать холодный климат. Первопричиной ожирения являются благотворные условия для развития двух видов кишечных бактерий – Firmicutes и Bacteroidetes. При этом, у людей с лишним весом бактерий первого вида намного больше, чем второго. Обследовав более тысячи жителей 23 стран, исследователи сделали вывод, что у жителей максимально отдаленных от экватора регионов, бактерий Firmicutes всегда больше, пишет Scienceblog.ru.

Комментируя это исследование, ученые ссылаются на срабатывание у жителей Севера защитных механизмов: адаптируясь к условиям холода, тело начинает произвольно наращивать свою массу. Британцы установили, что причиной ожирения у жителей холодных регионов, в большинстве своем, являются кишечные микробы.

Один из авторов исследования Таиши Сузуки видит в полученных результатах объяснение отличий понятия «здоровой микрофлоры» у жителей разных регионов. Более ранние исследования американских ученых тоже выявили склонность ожирения у мышей в случаях преобладания в их кишечнике бактерий Firmicutes. При этом, чтобы вызвать ожирение грызуна, в его организм достаточно было ввести «донорских» бактерий Firmicutes.