Способы лечения аллергического дерматита

Аллергический дерматит - это заболевание, которое развивается как ответная реакция организма на попадание случайного раздражителя (аллергена), такого вещества, на которое у здорового человека агрессивной аллергической реакции не развивается. Путь проникновения - это чаще всего контакт с кожей или слизистой в течение совсем непродолжительного времени, пишет Lady.tochka.net.

В этом случае речь идет о том, что организм заболевшего приобрел повышенную чувствительность, или сенсибилизировался, по отношению к данному веществу, которое с момента начала заболевания становится для конкретного больного аллергеном. Причем сенсибилизация является довольно специфической и развивается, как правило, только от одного определенного вещества или группы сходных по химическому строению веществ.

Как правило, аллергический дерматит развивается медленно. Поэтому аллергия возникает не сегодня же после появления изменений на коже (дерматита), а после длительного контакта человека с конкретным аллергеном. Аллергическая реакция объясняется активным скоплением лимфоцитов в коже. Поэтому под микроскопом можно увидеть множество иммунных клеток в предварительно взятых пробах для анализа.

Отмечено, что аллергический дерматит имеет наследственный характер. Поэтому, если в вашей семье есть люди с этим заболеванием, то у вас может быть к нему предрасположенность.

Первым признаком аллергического дерматита будут покраснение кожи, припухлость. На месте контакта с аллергеном может появиться зуд, а со временем образуются мокнущие участки и язвочки. Дальнейший контакт с аллергеном может привести к возникновению экземы.

Для аллергического дерматита характерно долгое протекание болезни, а также периоды обострений и выздоровления (ремиссии). При диагностике аллергического дерматита специалисту важно исключить другие заболевания с похожей симптоматикой: токсидермия, экзема.

Обострение аллергического дерматита - очень опасный период заболевания. В это время симптомы становятся очень сильно выражены. А при неправильном лечении могут возникнуть и осложнения, например, вторичная бактериальная инфекция.

Причинами обострение аллергического дерматита могут быть:

стрессы;

переутомление;

вредные привычки: алкоголь, курение;

переедание (особенно у детей);

контакт с химическими веществами.

При ухудшении состояния дерматит проявляется не только на отдельных участках кожи, которые контактировали с аллергеном, а и в виде общей реакции. На коже всего тела появляются высыпания, пузырьки, сильное покраснение.

Определить вещество-аллерген можно с помощью классических аллергических проб, которыми пользуются врачи-аллергологи. При определении аллергена очень часто выясняется, что сталкиваться с ним приходится повседневно или в продуктах питания, или в домашней пыли, или при цветении растений в виде пыльцы.

Лечение аллергического дерматита проводится по результатам обследования. Врач-аллерголог после определения аллергена подбирает индивидуальную эффективную терапию. Для лечения аллергического дерматита активно используется местная и общая снижающая влияние аллергена (десенсибилизирующая) терапия, подбирается гипоаллергенная диета.

Народное лечение аллергического дерматита, в отличие от профессионального медицинского подхода, не приводит к выздоровлению.