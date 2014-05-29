Неврологи объяснили, почему девочки и мальчики по-разному себя ведут

Во время периода полового созревания организм переживает множество изменений. Эти изменения касаются и мозга, отмечает meddaily.ru со ссылкой на HNGN. В частности, перед периодом полового созревания показатели мозгового кровотока снижаются, но все меняется с началом периода созревания.

У девочек показатели росли, но у мальчиков показатели еще больше снижались по сравнению с первоначальными. Это объясняет, почему подростковое поведение так отличается в зависимости от пола, и почему некоторые болезни развиваются в этот период. Сотрудники Медшколы Университета Пенсильвании провели сканирование 922 человек 8-22 лет. Выводы были однозначны: к концу периода полового созревания у девочек-подростков был более активный приток крови в мозге, чем у мальчиков.

Значительная разница фиксировалась в областях мозга, связанных с социальным поведением, эмоциональной регуляцией. К примеру, речь шла об орбитофронтальной коре мозга. По мнению специалистов, из-за усиленного притока крови девочки лучше проявляют себя с точки зрения общественного признания. Но у них повышен риск депрессии и тревожных расстройств, в отличие от мальчиков. У последних чаще встречается шизофрения и аффективное уплощение (ослабление эмоциональных реакций, безразличие).