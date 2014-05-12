Любовь меняет мышление - психологи

Результаты исследования, проведенного под руководством доктора Кристины Финн, было опубликовано в британском научном журнале "Journal of Personality".

В ходе исследования ученые сосредоточились на изучении степени невротичности - одной из пяти базовых характеристик личности, которые можно использовать для описания любого человека. Люди с повышенной невротичностью не чувствуют себя в безопасности, испытывают тревогу и легко раздражаются. Они склонны к депрессии, что часто связано с низкой самооценкой, и, как правило, недовольны своей жизнью.

Ученые в течение девяти месяцев трижды измеряли степень невротизации и удовлетворенности отношениями у 245 пар в возрасте от 18 до 30 лет. Кроме того, участники оценивали вымышленные повседневные жизненные ситуаций и их возможное значение для отношений. Эта часть исследования, по мнению психологов, имела решающее значение, поскольку невротичные люди воспринимают воздействия внешнего мира по-другому: они сильнее реагируют на отрицательные стимулы и имеют тенденцию интерпретировать двусмысленные ситуации негативно вместо позитивного или нейтрального взгляда.

Исследователи обнаружили, что эта тенденция постепенно угасает с течением времени, если человек находится в романтических отношениях. С одной стороны, партнеры поддерживают друг друга, а с другой - положительный опыт и эмоции, накопленные в процессе общения с возлюбленным, косвенно влияют на мыслительные структуры и меняют когнитивные установки, которые играют решающую роль в восприятии мира. По мнению психологов, любовь помогает отучиться от негативного мышления и решать жизненные задачи с большей уверенностью, не строя пессимистических прогнозов.

Ученые выявили подобный эффект как среди мужчин, так и женщин. Они пришли к выводу, что молодые люди только выигрывают, вступая в отношения, которые дают положительный эффект не только при невротических тенденциях, но и в случае депрессии и тревожных расстройств.

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