Нарушение сна может сигнализировать о тяжелых недугах

Нарушения сна могут быть сигналами о том, что человек ими страдающий потенциально подвержен болезни Паркинсона или болезни Альцгеймера. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на статью американских ученых, опубликованной в журнале Trends in Neuroscience.

Американцы провели исследование, участниками которого стали около 2 тысяч здоровых людей, а также около тысячи человек, страдающих болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера. Пожилые люди, страдавшие нарушениями сна, в 80% случаев проявляли признаки этих тяжелых заболеваний. Ученые считают, что их исследование ляжет в основу новых методов ранней диагностики подобных болезней.