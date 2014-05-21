Человечеству угрожают четыре эпидемии - ВОЗ

Действенных лекарств от них до сих пор нет, поэтому единственный способ профилактики страшных болезней – не дать им распространиться.

Из-за того, что четыре инфекции вышли из-под контроля, в опасности может оказаться весь мир. Сейчас в Гвинее свирепствует лихорадка Эбола, в Саудовской Аравии - коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, а в странах Азии уже несколько человек скончались от двух разновидностей птичьего гриппа - H5N1 и H7N9.

По словам Чен, выступившей на открытии 67-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, главная причина появления и распространения смертельно опасных заболеваний – вооруженные конфликты. Из-за них происходит массовое перемещение мигрантов (носителей вируса) в другие страны, при этом пограничный контроль в зонах боевых действий, как правило, очень слаб.

Именно это стало причиной недавней вспышки полиомиелита в Сирии и Афганистане. В прошлом году в Пакистане вооруженные исламисты неоднократно расстреливали добровольцев ВОЗ, которые делали вакцинацию. Как следствие, кампания по борьбе с этим заболеванием прекратилась, и началась эпидемия вируса, перекинувшаяся на соседние государства.

«Вся наша многолетняя работа в этом направлении оказалась напрасной, хотя мы были уверены, что полиомиелит практически побежден», - подчеркнула глава специального учреждения при ООН.

По мнению Маргарет Чен, население мира никогда не будет защищено от опасных заболеваний до тех пор, пока не обеспечит безопасную работу врачам и не будет вести правильный образ жизни: «В одних государствах люди переедают и умирают от ожирения, в других – недоедают и гибнут от истощения. Современная среда дает микробам отличные возможности для развития, и не удивительно, что они постепенно обретают могущество».

Ученые боятся, что вредные бактерии начали приобретать устойчивость к антибиотикам, из-за чего обычные инфекции в будущем снова станут смертельно опасными. В течение нескольких дней эксперты из разных стран мира обсудят этот и многие другие вопросы, в числе современные способы лечения туберкулеза, особенности питания детей и женщин в странах третьего мира и др. Заседание продлится до 25 мая.

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