ВОЗ назвала полиомиелит проблемой международного значения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что распространение полиомиелита в 10 странах Азии, Африки и Ближнего Востока является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, пишет Газета.ру.

К подобному решению участники организации пришли, изучив обстановку в Ираке, Афганистане, Пакистане, Камеруне, Израиле, Нигерии, Сирии, Сомали, Эфиопии и Экваториальной Гвинее.

ВОЗ рекомендует властям стран, где широко распространен этот вирус, проводить вакцинацию своих граждан перед их поездкой в другие страны.

В то же время в таких странах, как Пакистан и Афганистан, проводить подобные мероприятия довольно трудно вследствие сложной обстановки.