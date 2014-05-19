В Женеве открывается 67-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

Как сообщили УНИАН в Минздраве, ассамблея собирает министров здравоохранения 193 стран - членов Всемирной организации здравоохранения для обсуждения ряда актуальных проблем, среди которых реформа ВОЗ, инфекционные заболевания, эпиднадзор, профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними, проведения обзора исполнения программного бюджета на 2012-2013 годы и т.д.

Основной темой нынешней ВАОЗ будет «Связь между климатом и здоровьем». В ходе дискуссии упор будет сделан на вопросах расширения доступа населения к услугам в сфере здравоохранения (профилактики, лечения, реабилитации), укрепление паллиативной помощи в качестве одного из компонентов комплексного лечения в течение всего жизненного цикла.

Во время работы сессии предусмотрено провести выборы Генерального директора ВОЗ.

Запланирована встреча Олега Мусия с Генеральным директором ВОЗ Маргарет Чен, Исполнительным директором ЮНЭЙДС Мишелем Сидибе, Министром здравоохранения Литвы Витенисом Поливасом Андриукайтисом, руководителем Департамента управления грантами Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Марком Элдон-Едингтоном.