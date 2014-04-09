Число жертв лихорадки Эбола в Африке превысило сто человек

По официальным данным, число жертв геморрагической лихорадки Эбола в Западной Африке превысило 100 человек. Всего было зафиксировано 175 случаев инфицирования эболавирусом, пишет MedicalXpress.

Министр здравоохранения Гвинеи Сакоба Кейта (Sakoba Keita) заявил, что по состоянию на 8 апреля, в стране был отмечен 151 случай заболевания геморрагической лихорадкой Эбола (цифра включает пациентов с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом), из них 98 закончились летальным исходом. Еще 21 случай лихорадки Эбола и 10 смертей от нее зафиксированы на территории Либерии, проинформировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Власти также сообщили о замедлении темпов распространения вируса. Так, пробы, взятые в Гане у пациента с симптомами геморрагической лихорадки, оказались отрицательными на эболавирус. Не подтверждена лихорадка была и у пациентов из Сьерра-Леоне и Мали.

Вспышка геморрагической лихорадки Эбола произошла в Гвинее в феврале. В начале апреля организация «Врачи без границ» заявила о беспрецедентности масштаба распространения инфекции. Однако специалисты ВОЗ подчеркнули, что хотя вспышка лихорадки Эбола чрезвычайно опасна, она не достигла размаха эпидемии.

Ремедиум