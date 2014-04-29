В Саудовской Аравии количество инфицированных MERS-CoV уже превысило 300 человек

Общее число заболевших в королевстве с момента начала распространения MERS-CoV в 2012 году выросло до 339 человек, из которых 102 скончались, пишет Reuters.

Очаги заболевания фиксируются в Джидде, Табуке, Мекке, Даммаме и столице страны – Эр-Рияде. Для контроля за распространением инфекции и обеспечения спокойствия населения министерство здравоохранения Саудовской Аравии приняло решение об устройстве трех медицинских центров (в Эр-Рияде, Джидде и Даммаме), которые будут принимать исключительно пациентов с коронавирусом. Напомним, министр здравоохранения королевства Абдулла ал-Рабья (Abdullah al-Rabiah) лишился поста в связи с ростом заболеваемости MERS-CoV.

В тоже время власти Египта сообщили о подтверждении диагноза MERS-CoV у жителя страны, недавно приехавшего из Эр-Рияда. В настоящее время 27-летний пациент из северного Египта проходит лечение в одном из каирских стационаров.

Короновирус ближневосточного респираторного синдрома был обнаружен недавно и стал причиной вспышки острых респираторных заболеваний на Ближнем Востоке. Несмотря на высокую летальность и возможность передачи вируса от человека к человеку, MERS-CoV, по мнению ВОЗ, не несет глобальной угрозы.

Ремедиум