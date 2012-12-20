Госдума РФ запретила усыновление российских детей гражданами США

Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан Российской Федерации" в ответ на американский закон о "списке Магнитского", приняв поправку о запрете отдавать российских детей на усыновление гражданам США.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующие решение поддержали 400 российских депутатов, против - 4, воздержались 2.

Принятой поправкой запрещается передача детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление (удочерение) гражданами США.

Кроме этого, запрещается осуществление на территории РФ деятельности органов и организаций в целях подбора и передачи российских детей на усыновление (удочерение) гражданами США.

Также законопроектом прекращается от имени России действие соглашения между РФ и США о сотрудничестве в области усыновления, подписанного в Вашингтоне 13 июля 2011 года.

Предполагается, что в третьем, окончательном чтении законопроект будет принят 21 декабря.

Как сообщал УНИАН, Сенат Конгресса США 6 декабря принял закон, предусматривающий введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО.

14 декабря Госдума России приняла в первом чтении свой законопроект в ответ на американский на так называемый "акт Магнитского».

Российские парламентарии назвали свой закон "имени Димы Яковлева", в память двухлетнего российского мальчика, который погиб в США в результате халатности усыновивших его родителей.

Согласно законопроекту, с 1 января 2013 года вводится запрет на въезд на территорию РФ граждан США, совершивших преступления в отношении граждан России, находящихся за рубежом, или причастных к их совершению. Запрет также коснется граждан США, наделенных государственными полномочиями, способствовавших своими действиями (бездействием) освобождению от ответственности лиц, совершивших преступления в отношении граждан РФ, а также причастных к похищению и незаконному лишению свободы граждан РФ.

Кроме этого, такая санкция будет применяться против граждан США, вынесших необоснованные и несправедливые приговоры в отношении граждан РФ, осуществляющих необоснованное юридическое преследование граждан РФ, а также принявших необоснованные решения, нарушившие права и законные интересы граждан и организаций РФ.

В тоже время законопроект предполагает арест на территории России финансовых и иных активов граждан США, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих граждан.