Физиолог назвал тренировку для сжигания жира без потери мышц

Физиолог рекомендовал новичкам в первые недели не стремиться к максимальной нагрузке, поскольку организм должен постепенно привыкнуть к новому режиму.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) помогают не только эффективно сжигать жир, но и сохранять мышечную массу, что особенно важно с возрастом.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Саншайн-Кост (Австралия), пишет Prevention. В исследовании приняли участие 123 физически активных человека со средним возрастом 72 года. Хотя все участники имели нормальный индекс массы тела, процент жира в организме соответствовал избыточному весу.

Испытуемых разделили на три группы. Первая выполняла высокоинтенсивные интервальные тренировки на беговой дорожке, вторая занималась кардио умеренной интенсивности, а третья выполняла упражнения на баланс, растяжку и укрепление мышц. Все тренировались три раза в неделю в течение шести месяцев.

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Что показало исследование

Ученые выяснили, что участники групп с высокой и умеренной интенсивностью тренировок потеряли примерно одинаковое количество общего и висцерального жира, который окружает внутренние органы и повышает риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако между группами обнаружилось важное различие. У людей, занимавшихся ВИИТ, мышечная масса практически не изменилась, тогда как у участников, тренировавшихся с умеренной нагрузкой, она заметно сократилась.

По мнению исследователей, это связано с тем, что интенсивные нагрузки сильнее стимулируют синтез мышечного белка - процесс восстановления и роста мышечной ткани.

Физиолог по физическим упражнениям и тренер Тимоти Койл отметил, что после 60 лет потеря мышечной массы значительно ускоряется, поэтому ее сохранение становится одной из важнейших задач для поддержания здоровья и самостоятельности в пожилом возрасте.

Что такое ВИИТ

Высокоинтенсивные интервальные тренировки представляют собой чередование коротких периодов максимальной нагрузки с фазами активного восстановления.

Во время интенсивных интервалов рекомендуется работать на уровне 80–95% от максимальной частоты сердечных сокращений. Если измерить пульс невозможно, можно ориентироваться на собственные ощущения: нагрузка должна соответствовать 7–9 баллам по 10-балльной шкале. В этот момент человек способен произнести лишь несколько слов, но не поддерживать полноценный разговор.

При этом, как отметил Койл, высокая интенсивность индивидуальна. Для одного человека такой нагрузкой станет быстрый бег, а для другого – энергичная ходьба или подъем в гору.

Как безопасно начать

Физиолог рекомендовал новичкам использовать схему, применявшуюся в исследовании: 4 минуты интенсивной работы и 3 минуты восстановления, повторяя цикл 4 раза.

При этом, как предупредил Койл, в первые недели не стоит стремиться к максимальной нагрузке. Организм должен постепенно привыкнуть к новому режиму, поэтому тренироваться лучше 2-3 раза в неделю, постепенно увеличивая интенсивность.

Для ВИИТ подходят не только бег, но и быстрая ходьба, ходьба по беговой дорожке с наклоном, велотренажер, гребной тренажер, эллипс или степпер.

Перед каждой тренировкой специалист посоветовал обязательно выполнять несколькоминутную разминку, чтобы разогреть мышцы и снизить риск получения травм.

В то же время людям с заболеваниями сердца, нарушениями обмена веществ или болезнями почек перед началом высокоинтенсивных тренировок рекомендуется проконсультироваться с врачом. Немедленно прекратить занятие следует при появлении боли в груди, головокружения, выраженной одышки или других тревожных симптомов.

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Ранее сообщалось об исследовании, в котором людей попросили искать удивительное на прогулках. Ученые заметили, что за 8 недель эксперимента селфи участников изменились.

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