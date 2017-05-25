Более 400 тысячам детей в Конго грозит тяжелая форма истощения - ЮНИСЕФ

400 000 детей в регионе Большой Касаи в Демократической Республике Конго находятся на грани истощения. Об этом предупреждают специалисты Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В результате вспышки насилия, охватившей эту часть страны в последние месяцы, резко обострилась ситуация в области безопасности, а это, в свою очередь, серьезно осложнило гуманитарную работу в регионе.

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По словам регионального директора ЮНИСЕФ по Западной и Центральной Африке Мари-Пьер Пуарье, «эти дети – в числе наиболее уязвимых в стране, и теперь им грозит истощение, если доступ к самым элементарным услугам не будет восстановлен в ближайшее время».

«Без необходимого медицинского ухода, без доступа к продовольствию и чистой воде жизни сотен тысяч детей находятся в опасности», - добавила представитель Детского фонда ООН.

В результате конфликта в пяти провинциях Большого Касаи перестала функционировать критически важная инфраструктура здравоохранения. Только в Центральной провинции Касаи более трети всех медицинских учреждений пришлось закрыть из-за волны мародерства или нехватки лекарств и оборудования. Медработники опасаются за свою жизнь. Запасы продовольствия и предметов первой необходимости истощаются, а вынужденное перемещение людей толкает их на жизнь в условиях, не отвечающих требованиям гигиены и санитарии.

«Нашей главной задачей на ближайшие недели является забота о тысячах детей с тяжелой формой истощения, которые должны были проходить лечение в клиниках, которые оказались разрушены», - заявил представитель ЮНИСЕФ в Демократической Республике Конго Таджудин Ойвале. «Но опасная обстановка в этих отдаленных районах страны очень осложняет нашу работу», - подчеркнул он.

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Регион Касаи всегда был одним из беднейших в стране. Каждый десятый ребенок не доживал до пяти лет из-за отсутствия надлежащего медицинского обслуживания. Половина всех детей в регионе страдает от хронического недоедания и задержек в росте.

Для проведения чрезвычайной гуманитарной операции в Большом Касаи ЮНИСЕФ необходимо 40, 2 млн. долларов.