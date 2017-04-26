Недоедание и ожирение в Латинской Америке достигли беспрецедентных масштабов

Как слишком полные, так и слишком худые жители стран Латинской Америки - это жертвы нездорового рациона питания. Эта проблема в регионе достигла беспрецедентных масштабов и оборачивается экономическими потерями в несколько миллиардов долларов США. Об этом предупреждают эксперты Всемирной продовольственной программы и Экономической комиссии ООН для Латинской Америки, сообщает Центр новостей ООН.

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В новом докладе они описали сложившуюся ситуацию в сфере продовольствия в Чили, Эквадоре и в Мексике и подсчитали убытки, связанные с утратой трудоспособности в результате ожирения, или задержки умственного развития детей вследствие неполноценного питания, в частности, дефицита микроэлементов.

Недостаточное питание замедляет физический рост и тормозит развитие мозга, а избыточный вес и ожирение могут привести к неинфекционным заболеваниям, таким как диабет, гипертония и рак. Вместе эти две проблемы препятствуют развитию личности, повышению благосостоянию общества и не позволяют эффективно бороться с голодом.

Так, для Чили последствия голода и ожирения уже обходятся в 500 миллионов долларов США, для Эквадора в - 4 миллиарда, а для Мексики - в 28,8 миллиардов.

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В ВПП отмечают, что во всех трех странах проблемы недоедания и ожирения касаются самых уязвимых, самых бедных слоев населения, в том числе групп коренных народов.

Эксперты опасаются, что в период с 2014 по 2078 ущерб от ожирения и недоедания достигнет одного миллиарда в Чили, трех миллиардов в Эквадоре и 13 миллиардов в Мексике. В ООН призвали власти стран Латинской Америки реформировать продовольственные системы с целью обеспечения полноценного рациона питания для всех слоев населения.