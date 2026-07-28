Сколько воды нужно пить каждый день, чтобы не образовывались камни в почках: ответ диетолога

Употребление достаточного количества жидкости – один из самых эффективных способов профилактики почечнокаменной болезни.

Употребление достаточного количества воды – один из самых эффективных способов предотвратить образование камней в почках. Надлежащее увлажнение организма обеспечивает достаточный объем мочи, что снижает риск их образования. Об этом магистр наук, сертифицированный диетолог Эми Браунштейн пишет в статье для Verywell Health.

Как пояснила автор, согласно исследованию, опубликованному в журнале Advances in Nutrition, чтобы предотвратить образование камней в почках, следует ежедневно выпивать примерно 2,5–3 литра жидкости, в основном воды. Это количество примерно равно 10,5–12,5 стаканам.

Под понятием "жидкость" подразумеваются вода, чай, кофе, сок, бульон, безалкогольные напитки и молоко, говорит Браунштейн, однако приоритетом должна быть вода.

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По её словам, употребление 2,5–3 литров жидкости позволяет организму вырабатывать не менее 2–2,5 литра мочи в день. Исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показало, что такое количество мочи снижает риск образования камней в почках.

"Вам нужно потреблять больше жидкости, чем выделять, поскольку потребление жидкости и выделение мочи не идентичны и зависят от температуры, активности и потери пота", – подчеркнула эксперт.

Что такое камни в почках

Диетолог отметила, что камни в почках – это твердые плотные образования, состоящие из крошечных кристаллов; они могут образовываться в почках или мочеточнике, и у вас может быть один или несколько камней в почках одновременно.

"Существует несколько типов камней в почках, и причины их образования зависят от их вида. Кальциевые, или оксалатные, камни возникают, когда в моче содержится избыточное количество этих минералов. Они соединяются между собой, образуя кристаллы, которые в течение нескольких недель или месяцев постепенно превращаются в камни", – говорится в статье.

Важность воды

Автор объяснила, что употребление достаточного количества воды – один из важнейших способов предотвратить образование камней в почках. Больший объем потребляемой жидкости увеличивает количество мочи и снижает концентрацию веществ, способствующих образованию камней. Благодаря этому кальций, оксалаты, фосфаты или мочевая кислота реже достигают концентрации, при которой могут кристаллизоваться и образовывать камни.

В свою очередь, обезвоживание повышает риск развития камней в почках, поскольку уменьшает объем мочи и делает ее более концентрированной. Когда воды в моче недостаточно, вещества, способствующие образованию камней, легче соединяются между собой, образуя кристаллы, которые впоследствии превращаются в камни, пишет эксперт. На это, в частности, указывают результаты исследования, опубликованного в журнале Nutrients.

Другие советы по профилактике камней в почках

Поддерживайте здоровую массу тела.

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

Умеренно употребляйте кальций.

Ограничьте потребление натрия до менее чем 2300 миллиграммов в день.

Уменьшите потребление оксалата, чтобы снизить риск образования оксалатных камней в почках.

Ограничьте потребление животных белков, чтобы снизить риск рецидива образования кальциевых камней.

Как увеличить количество выпиваемой воды

Начните свой день со стакана воды.

Держите воду на видном месте в стакане на столе или носите с собой многоразовую бутылку для воды.

Пейте воду во время еды.

Придайте воде естественный вкус, добавив фрукты, травы или немного сока.

Пейте воду небольшими глотками в течение дня.

Ешьте продукты, способствующие увлажнению: дыню, огурцы, салат.

Установите напоминание о необходимости пить воду.

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