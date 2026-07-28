Врачи назвали сухофрукты, которые приносят организму больше всего пользы.

Сухофрукты могут стать полезной альтернативой сладостям и, в целом, весьма удобным перекусом. Во время сушки они теряют воду, концентрируя в себе клетчатку, минералы и многие другие питательные вещества. Но даже среди них можно выделить более и менее полезные варианты. Врачи-диетологи портала MedicineNet рассказали, какие сухофрукты полезны для сердца и общего здоровья больше других.

Какой сухофрукт самый полезный - ответ врачей

Итак, если говорить о пользе для здоровья в целом, то, по мнению специалистов, в первую очередь стоит обратить внимание на курагу, чернослив и изюм. Именно они обладают лучшим сочетанием полезных веществ, поддерживая самые разные функции организма. Кроме того, если вас интересует конкретно, какие сухофрукты разжижают кровь, то все названные выше также считаются весьма полезными для сосудов.

Курага - польза для здоровья

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Курага в целом считается одним из самых питательных сухофруктов. Она содержит много клетчатки, калия, меди, а также витамины А и Е. Кроме того, она богата бета-каротином – антиоксидантом, который необходим для здоровья зрения, иммунной системы и защиты клеток от окислительного стресса.

Более того, по данным исследований, опубликованных в журнале Scientific Reports, каротиноиды, в том числе бета-каротин, связаны с более низким риском развития ряда хронических заболеваний за счет своих антиоксидантных свойств.

Чернослив - польза для здоровья

Чернослив особенно ценится за высокое содержание пищевых волокон и сорбита, благодаря которому он помогает при запорах и нормализует работу кишечника. Кроме этого, он содержит полифенолы и калий.

К тому же, согласно обзору исследований из Национальной библиотеки медицины США, регулярное употребление чернослива может сохранять минеральную плотность костей, особенно у женщин после менопаузы.

Какой сухофрукт полезен для сердца - другие варианты

Несмотря на пользу, злоупотреблять сухофруктами не стоит. Из-за удаления воды они содержат значительно больше калорий и сахаров на 100 граммов, чем свежие плоды, поэтому даже небольшая горсть может оказаться довольно калорийной.

Кроме того, при сушке частично разрушается витамин С, а некоторые производители к тому же используют сульфиты для сохранения цвета. Поэтому людям с чувствительностью к этим веществам стоит внимательно изучать состав перед покупкой.

Изюм - польза для здоровья

Изюм в не меньшей степени богат антиоксидантами и калием, а также содержит большое количество клетчатки. Кроме того, клинические исследования из журнала Taylor & Francis показывают, что его регулярное употребление может положительно влиять на уровень холестерина и контроль сахара в крови.

Сушеные финики - польза для здоровья

Финики отличаются высоким содержанием натуральных сахаров, поэтому быстро восполняют запас энергии после физических нагрузок.

Они также содержат клетчатку, калий и антиоксиданты, поддерживающие иммунную систему и здоровье кишечника.

Сушеная клюква - польза для здоровья

Сушеная клюква богата растительными антиоксидантами, но чаще всего продается с добавлением сахара, что не очень хорошо. Конечно, даже если найти несладкий вариант не удается, ее все равно можно включать в рацион, но небольшими порциями.

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