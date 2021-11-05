Им ввели вакцину Pfizer / BioNTech.

В столице Вьетнама, Ханое, по ошибке против COVID-19 привили 18 младенцев в возрасте от двух до шести месяцев.

Об этом пишет The Star.

Детей ошибочно привили в среду, 3 ноября, в поликлинике района Куок Оай. Им ввели вакцину Pfizer / BioNTech. В четверг о случае доложили в Департамент здравоохранения Ханоя.

Сейчас детей перевели в больницу Святого Павла в Ханое для медицинского обследования и лечения. Специалисты говорят, что состояние здоровья малышей стабильное. У некоторых из них лишь наблюдался жар, покраснение и припухлость в месте инъекции.

Читайте такжеЖенщина убила 5 своих детей из-за фото бывшего: суд вынес приговор "матери смерти"Министерство здравоохранения попросило Департамент здравоохранения Ханоя выяснить причины, приведшие к ошибке, и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщал УНИАН, ранее в США консультанты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) единогласно одобрили использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Всего эту вакцину применяют для людей в возрастной группе от 12 до 17 лет примерно в 30 странах.

В Украине Минздрав своим приказом от 17 июля утвердил рекомендации о возможности вакцинации детей в возрасте от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Затем Министерство здравоохранения расширило возможности для вакцинации детей в возрасте от 12 лет, а именно - независимо от принадлежности к группе риска при условии наличия прививок, которые отвечают возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова