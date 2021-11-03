Эксперты пришли к выводу, что положительный эффект использования вакцины существенно превышает возможные риски.

Консультанты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) единогласно одобрили использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

После этого распоряжение о разрешении вакцинации подписала директор CDC Рашель Валенски. Первые прививки могут быть сделаны уже 3 ноября.

Эксперты пришли к выводу, что положительный эффект использования вакцины существенно превышает возможные риски. Во время дискуссии, в основном, обсуждались редкие случаи воспаления сердечной мышцы, которые отмечались после применения этой вакцины, в основном у молодых людей, сообщается на сайте учреждения.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало разрешение на экстренное использование вакцины для этой возрастной группы в пятницу.

Правительство США и Pfizer уже начали распространение вакцины в рамках подготовки к вакцинации детей, многие из которых вернулись к обучению в школах. Белый дом ранее сообщил, что в стране имеются запасы вакцины, достаточные для прививок 28 млн детей.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая