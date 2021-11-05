В Минздраве говорят, что документ не сгенерируется, если диагноз был установлен в 2020-м или ранее в 2021 году, то есть до появления нового типа сертификатов.

Со следующей недели невакцинированные украинцы, переболевшие COVID-19, смогут получить цифровой сертификат о выздоровлении.

Такой документ будет позволять в течение 90 суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в "желтой" и "красной" зонах карантина, сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска функционала нового сертификата и в дальнейшем. Документ не сгенерируется, если ваш диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или ранее в 2021 году", - говорится в сообщении.

При этом обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, который будет отображаться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЕСОЗ, скачать сертификат не смогут.

Новый COVID-сертификат будет двух видов:

внутренний - для использования внутри страны в условиях "желтого" и "красного" уровней эпидопасности;

международный - для пересечения границы 45 стран, которые входят в Доверительную сеть е-здоровья ЕС с учетом требований, устанавливаемых каждой страной мира.

Читайте такжеМихаил Федоров: в "Дие" будет сохраняться вся история подписания документов. Представьте, если бы вы знали все документы, которые подписали за всю жизнь!"Важно помнить, если вы переболели, то безопасно вакцинироваться можно на 28-й день с первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР. Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США свидетельствуют о том, что не вакцинированные от коронавируса люди имеют в 10 раз больший риск умереть от штамма "Дельта", чем вакцинированные. Риск заболеть у непривитых в пять раз выше по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины", - отмечает Минздрав.

Ранее первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб рассказал, что оформить цифровой COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия" смогут и владельцы небиометрических паспортов и бумажных видов на жительство.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки 4 ноября выявили 26 488 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1 654 ребенка и 488 медработников.

Также за сутки были госпитализированы 5 497 человек; зафиксировано 696 летальных случаев; выздоровел 13 281 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова