Авокадо и шоколад ослабляют у женщин проявления ПМС - эксперты

Специалист по вопросам здравоохранения и гастроэнтерологии Линда Бут сообщает, что шоколад, авокадо и некоторые другие продукты питания могут понизить проявление ПМС, сообщают Dni24.com. Симптомы у каждой женщины бывают разные и зависят от многих факторов, но эксперты нашли рецепт, который сможет помочь женскому полу справиться с проявлениями этого синдрома.

Читайте такжеАвокадо защищает от инфекционного заболевания - исследованиеАвокадо является лучшим средством от женских проблем. За счет калия, клетчатки, магния, жиров и витамина В6, он поможет улучшить пищеварение и избавиться от неприятного вздутия живота, а еще этот продукт может поднимать настроение.

Также эксперты советуют употреблять темный шоколад с составом не менее 65% какао. Как говорит Линды Бут, такое лакомство повышает не только настроение, но и способствует к умственному труду.

Читайте такжеАвокадо поможет очистить печень от токсинов В список продуктов, которые нужно употреблять при ПМС, можно включить квашеную капусту, она поможет бороться с дисбалансом кишечника. Хумус, оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие. Фасоль, поможет дополнительной клетчаткой, белком и витамином С.

Также специалисты советуют при ПМС включить в рацион молочные продукты, особенно йогурт, в котором содержится кальций, высокий уровень белка и витамин D.