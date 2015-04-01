Женщины смогут рожать в любом возрасте - ученые

Уникальный метод дает возможность восстановить фертильность женщин, достигших зрелого возраста с помощью введения в «старую» яйцеклетку с накопившимися в ней генетическими мутациями, здоровых митохондрий, от которых и зависит способность яйцеклетки делиться и расти, пишет med2.ru. А берутся эти митохондрии из собственных незрелых яйцеклеток представительниц слабого пола.

Читайте такжеЯйцеклетки из кожи - почти реальность

Отмечается, что в США этот метод не получил популярности, так как не нашел поддержки от правительства страны. Хотя он активно применяется в некоторых клиниках Великобритании, Канады, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, специализирующихся на искусственном оплодотворении.

Как утверждают специалисты, этот метод дает возможность забеременеть даже тем, женщинам, которым уже поставлен диагноз бесплодие, а использование современных методов искусственного оплодотворения, таких как ЭКО, не дали желаемых результатов.