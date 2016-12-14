Бобовые насыщают организм лучше, чем мясо - диетологи
Богатая белком еда, состоявшая из бобовых, содержит значительно больше волокон, чем мясная еда.
Недавнее исследование показало, что пища с преобладанием бобовых, например включающая фасоль и горох, оказалась сытнее свинины и телятины, пишет Food & Nutrition. Результаты позволяют предполагать, что стабильное употребление бобовых может способствовать снижению веса.
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Многие современные диеты для снижения веса рекомендуют высокое потребление белка. Белок бывает животного и растительного происхождения.
Недавнее исследование ученых Копенгагенского университета продемонстрировало, что богатая белком еда, включающая фасоль и горох, больше насыщает, чем употребление в пищу телятины и свинины.
В исследовании приняли участие 43 молодых человека с нормальным весом.
В дни эксперимента их кормили пищей состоящей преимущественно из бобовых либо из мясных блюд. При этом, если участники эксперимента ели еду богатую белком на основе фасоли и гороха, то в следующий прием пищи они потребляли на 12% меньше калорий, чем если бы они ели мясную еду.
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"Богатая белком еда, состоявшая из бобовых, содержит значительно больше волокон, чем мясная еда, что вероятно, способствует чувству насыщения", отмечает руководитель проекта профессор Энн Рэбен.
Результаты в пользу большего потребления растительного белка имеют значения для разработки стратегии развития мясного производства, которое наносит больший вред экологии, чем культивирование овощей.