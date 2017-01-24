Тесное белье ведет к желудочно-кишечным заболеваниям и варикозу - ученые

Австрийский эксперт призвал воздержаться от регулярного использования тесного и утягивающего нижнего белья.

Читайте такжеКакие продукты лучше не есть натощак - врачиМногие женщины не готовы признавать истинные размеры своего тела и стараются выбирать более обтягивающее нижнее белье: корсеты, майки, топы, бюстгальтеры, панталоны и даже трусы. При этом женщины полагают, что выглядят стройнее и привлекательнее даже в свои 60 лет (!). Однако такая привычка несет серьезную опасность для здоровья – предупреждает австрийский врач, сообщает Мedikforum.ru.

Главный врач Отделения медицины внутренних болезней Федеральной земельной больницы Фрайштадта (Австрия) Норберт Фрич сообщает, что тесное и утягивающее нижнее белье оказывает сильное давление на органы желудочно-кишечного тракта, включая желудок, кишечник, печень, желчный пузырь и поджелудочную железу.

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В краткосрочной перспективе тесное белье может вызвать изжогу, которая со временем переходит в хронический эзофагит - болезненное воспаление слизистой оболочки желудка и пищевода. Также страдает мочевой пузырь, что приводит к нарушению отхождения мочи. Утягивающее белье ослабляет мускулатуру туловища - а это дегенерация мышц живота и спины.

Однако самое сильное негативное воздействие тесное нижнее белье оказывает на циркулцию крови в ногах, что сопровождается варикорзным расширением вен и образованием в них тромбов. Сигналом бедствия являются боли или онемение.