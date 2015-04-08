Тяжелые тренировки продлевают жизнь - ученые

Чем больше усилий вложено во что-то, тем заметнее результат. Это относится и к занятиям физическими упражнениями, пишет Здоровье. Если 5 дней в неделю сидеть на стуле, а один день бегать, вряд ли станешь намного крепче. Фитнес должен быть регулярным, это известно всем. Но для любителей не напрягаться есть плохая новость: здоровье укрепляют именно те тренировки, на которых вам сложно, во время которых с вас льётся пот, после которых вам нужно время, чтобы отдышаться.

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Австралийские учёные в течение 6 летнаблюдализа 204,5 тысячами мужчин и женщин 45-75 лет, которые регулярно занимались фитнесом или каким-либо видом спорта. У одних нагрузка была незначительной (плавание не на скорость, уборка дома, зарядка), у других — более заметной (аэробика, бег трусцой, участие в соревнованиях по теннису). Среди людей одного и того же возраста смертность была на 13% ниже у тех, кто серьёзно занимался физкультурой. Эта цифра не зависела от того, как давно человек начал вести здоровый образ жизни. Получается, любители напрячься на фитнесе живут на 13% дольше.

Вывод из исследования такой: независимо от вашего пола, веса и сопутствующих заболеваний интенсивная физическая активность продлит вам жизнь. Сейчас ВОЗ рекомендует людям среднего возраста минимум 150 минут в неделю отводить лёгким тренировкам или 75 минут в неделю — занятиям средней и высокой интенсивности.